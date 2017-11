Sampaoli coloca Brasil, França e Espanha à frente da Argentina

A pouco mais de seis meses para o início da Copa do Mundo da Rússia, o técnico da seleção da Argentina, Jorge Sampaoli, disse que Brasil, França e Espanha estão à frente dos atuais vice-campeões mundiais. E ainda fez críticas à seleção alemã.

“Não incluo a Alemanha, não porque me esqueci, mas porque não gosto de como joga”, disse Sampaoli nesta segunda-feira, em uma entrevista coletiva em Buenos Aires. “Para mim, Brasil, França e Espanha estão um passo a frente da Argentina, pelo tempo de trabalho”, completou o treinador.

Na entrevista, Sampaoli falou sobre o atacante Darío Benedetto, do Boca Juniors, lamentando a grave lesão no joelho direito, que deve impossibilitá-lo de ter chances de ir à Copa, e garantiu que as portas estão abertas para Gonzalo Higuaín, da Juventus.

“Conversei com ele pessoalmente. Acho que pode ser um jogador importante. Ele tinha uma carga emotiva negativa com o torcedor argentino”, explicou o treinador.