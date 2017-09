Salvo por cinto de segurança, Agüero explica batida: ‘Dói muito’

Sergio Agüero se recupera bem do acidente automobilístico ocorrido em Amsterdã, na Holanda, na noite noite desta quinta-feira. O atacante quebrou uma costela e será desfalque do Manchester City e da seleção argentina por pelo menos dois meses. Nesta sexta-feira, em conversa com um jornalista de seu país, Agüero revelou sentir muitas dores.

Reportagem do diário argentino Olé publicada nesta sexta informa que os danos à saúde do atleta só não foram maiores porque Agüero utilizou cinto de segurança no momento em que o táxi que o levava ao aeroporto se chocou contra um poste. Ele voltava do show do cantor colombiano Maluma, com quem tirou uma foto momentos antes do acidente.

O jornalista argentino Juan Pablo Varsky leu, durante programa da Rádio Metro, a mensagem que recebeu de Agüero explicando o acidente. “Me dói muito, quebrei a costela. O taxista não viu a curva e patinou e então acertamos o poste”, revelou o jogador do Manchester City.

Aguero ficará pelo menos dois meses fora dos gramados e com isso causará grande prejuízo à seleção argentina, que enfrentará Peru e Equador nos próximos dias 5 de 10 de outubro, respectivamente, pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. Atualmente, a Argentina é quinta colocada e teria de disputar a repescagem para ir à Copa do Mundo da Rússia se a competição acabar dessa maneira.

No Manchester City, Aguero está a um gol de se tornar o maior artilheiro da história do clube. A quebra do recorde será retardada um pouco e, enquanto isso, Gabriel Jesus deverá ficar com mais responsabilidade de ser o centroavante da equipe de Pep Guardiola.

(com Gazeta Press)