Rússia aumenta orçamento da Copa em R$ 1,95 bilhão

O governo da Rússia publicou um decreto nesta terça-feira aumentando em 510 milhões de euros (1,9 bilhão de reais) o orçamento do país para a organização da Copa do Mundo de 2018. Sendo assim, o orçamento para a organização do torneio passa de 9,5 bilhões para 10 bilhões (38 bilhões de reais), um aumento de 5,4%, segundo o decreto.

Moscou não apresentou nenhuma justificativa para o aumento. Em fevereiro, o país anunciou que o orçamento subiria em 280 milhões de euros (R$ 1,069 bilhão), depois de rebaixar em mais de 400 milhões em junho de 2015, durante crise econômica do país.

Do total do orçamento, 57,6% são procedentes de fundos federais. O restante é completado por “entidades jurídicas e econômicas.”

Ao conquistar o direito de sediar o Mundial de 2018, a Rússia se comprometeu com a construção de nove estádios e a reforma de outros três. Além disso, o país precisou investir na renovação de infraestrutura de transportes e na ampliação do setor hoteleiro.