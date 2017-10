Roupa do hexa? Site adianta como será camisa da seleção em 2018

Os primeiros detalhes do uniforme da seleção brasileira para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018, foram vazados neste sábado pelo site britânico Footyheadlines, especializado em artigos esportivos.

Já classificado para o maior evento do futebol, o Brasil vestirá, segundo a publicação, uma camisa com uma marca d’água, em um formato de estrela, que se inicia contornando o escudo do time. Conforme o desenho se afasta do distintivo, o detalhe aumenta cada vez mais e se alastra pelo resto da vestimenta. A cor amarela e tradicional da camisa brasileira promete ser ligeiramente diferente das versões anteriores.

De acordo com o site, o uniforme deve ser lançado em março do ano que vem pela Nike, marca esportiva que patrocina o Brasil há mais de 20 anos. Outras seleções do futebol mundial tiveram o design de suas camisas vazado, como Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra e França. Outro site especializado em marketing esportivo divulgou o uniforme da Itália para a disputa do mundial no ano que vem.