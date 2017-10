Rooney cumpre serviço comunitário por dirigir embriagado

O astro do futebol inglês Wayne Rooney não vem aproveitando a semana de seu aniversário da maneira que gostaria. Nesta quinta-feira, o tabloide inglês Daily Mail divulgou imagens exclusivas do atacante prestando serviços comunitários como punição por ter dirigido embriagado.

Doze horas depois de atuar pelo Everton no dia de seu aniversário de 32 anos, Rooney acordou cedo e compareceu ao centro comunitário na cidade de Macclesfield e, com cara de poucos amigos, arregaçou as mangas para pintar bancos de um parque. Segundo a publicação, Rooney estava irritado e se negou a conversar com um funcionário que tentou uma aproximação.

Para piorar sua situação, Rooney passou o aniversário longe da esposa Coleen e dos três filhos, que estão em Barbados, no Caribe. O maior artilheiro da história da seleção inglesa estaria lutando para salvar seu casamento – a mulher do jogador está grávida e teria ficado furiosa com os excessos de Rooney na noite.

O jogador foi detido por dirigir alcoolizado em 1º de setembro e se declarou culpado. Rooney teve sua permissão para dirigir suspensa por dois anos e terá de prestar 100 horas de serviço comunitário ao longo de um ano.