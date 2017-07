Ronaldo se encontra com Maradona e posta foto com homenagem

Os ex-atacantes Ronaldo Fenômeno e Diego Maradona acompanharam juntinhos a decisão da Copa das Confederações de 2017, na Rússia. Os craques de Brasil e Argentina assistiram à final entre Alemanha e Chile da tribuna de honra do estádio de São Petesburgo ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino, e do primeiro-ministro interino russo Vitaly Mutko.

Antes da bola rolar, Ronaldo e Maradona trocaram gentilezas nas redes sociais. Enquanto o eterno camisa 10 argentino postou uma foto do encontro em sua página do Facebook com a legenda: “Hoje só faltou a gente”, o maior camisa 9 da história da seleção brasileira retribuiu o carinho em seu perfil no Instagram: “El más grande” (o maior, em espanhol), publicou Ronaldo.

O atacante brasileiro também participou da festa de encerramento da Copa das Confederações, conduzindo o troféu para o gramado do estádio de São Petersburgo.