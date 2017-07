Ronaldinho Gaúcho relembra seu primeiro título pela seleção

Ronaldinho Gaúcho lembrou nesta terça-feira de seu primeiro título com a seleção brasileira, a Copa América de 1999. Em 18 de julho daquele ano, em Assunção, no Paraguai, o Brasil vencia o Uruguai por 3 a 0, com dois gols de Rivaldo e um de Ronaldo.

Na publicação, o ex-jogador perguntas ao seguidores quem se recordava do gol que marcou e entrou para sua história. Logo no primeiro jogo da Copa América, contra a Venezuela, Ronaldinho entrou no lugar de Alex e marcou o sétimo de Brasil no triunfo por 7 a 0. Aquele era apenas seu segundo jogo pela seleção.

Hoje completam 18 anos da conquista inesquecível da Copa América de 1999. Quem lembra o gol que eu marquei e entrou para a minha história? pic.twitter.com/LRXUDqpyrV — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) July 18, 2017

Naquela Copa América, Ronaldinho ainda jogou em outras duas partidas da primeira fase (México e Chile) e a semifinal do torneio, contra o México. Ainda sob comando de Vanderlei Luxemburgo, o jovem Ronaldinho, então com 19 anos, começava a garantir um lugar na Copa do Mundo de 2002.