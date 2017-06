Ronaldinho, a grande ausência no casamento de Messi

A união entre Lionel Messi e Antonella Rocuzzo, tratada como “o casamento do século” na Argentina, terá uma ausência importante entre os convidados: o brasileiro Ronaldinho Gaúcho, amigo de Messi desde o início da carreira profissional do argentino no Barcelona, não comparecerá à festa desta sexta-feira, em Rosário, justamente por causa de um compromisso com o clube catalão.

Ronaldinho, que não joga uma partida oficial desde setembro de 2015, mas ainda não oficializou o fim de sua carreira profissional, se juntará mais uma vez ao um time de craques aposentados do Barcelona Legends, em amistoso nesta tarde diante dos ídolos do Manchester United, no Camp Nou. Os brasileiros Rivaldo, Belletti e Edmilson também atuaram pelo ex-clube na partida beneficente.

Além de Ronaldinho, o espanhol Andrés Iniesta, outro grande amigo e companheiro de Messi no Barcelona, faltará ao casamento. Segundo jornais espanhóis e argentinos, Iniesta foi pai pela terceira vez recentemente e prefere que sua esposa permaneça descansando na Catalunha.

Alguns ídolos do Barcelona, como Samuel Eto’o, Carles Puyol e Xavi já posaram para fotos em Rosário (veja abaixo) e estão confirmados para a festa que acontece nesta sexta-feira, às 19h (de Brasília). Neymar também é um dos cerca de 260 convidados para o casamento e deve chegar à Argentina nesta tarde.