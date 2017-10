Romeno com mão amputada estreia no futebol profissional

O romeno Cosmin Lambru, de 18 anos, estreou como profissional nesta terça-feira pelo Petrolul Ploiesti em partida contra o Mioveni pela Copa da Romênia. O jovem joga com uma prótese porque perdeu a mão esquerda ao ser atropelado por um caminhão quando era criança. Ele atuou durante cerca de dez minutos na partida da primeira divisão em que seu time venceu nos pênaltis, após empate em 1 a 1.

18-letni Cosmin Lambru stracił w wypadku część ręki. Teraz gra ze sztucznym tworzywem zamiast dłoni i walczy o pierwszą jedenastkę. pic.twitter.com/MNW3fQ5Rdb — Piotr Kamiński (@PiotrekWietnam) October 25, 2017

Quando tinha 8 anos, Lambru sobreviveu ao atropelamento, em que o veículo passou por cima de seu corpo. A mão esquerda foi esmagada e teve de ser amputada. “Um caminhão derrapou e veio em minha direção. No reflexo, me atirei para baixo do veículo. Senti uma dor terrível, mas estava consciente”, relatou o jogador. Ele disse ainda que segundo os médicos teria perdido todo o braço caso tivesse chegado ao centro médico mais tarde.

Após uma longa recuperação, realizou o sonho de disputar uma partida como profissional. “Quando retornei ao futebol, comecei a aprender a como cair, me apoiando em apenas um braço. Não foi simples, mas não me queixo e jamais farei isso.”