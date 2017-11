Rogério Ceni será o treinador do Fortaleza em 2018

No fim da tarde desta sexta-feira, o Fortaleza anunciou o ídolo são-paulino Rogério Ceni como novo treinador da equipe para 2018. Após dirigir o São Paulo no primeiro semestre de 2017, Ceni terá sua segunda experiência profissional como técnico.

Depois de se aposentar como jogador no fim de 2015, Ceni tirou um ano sabático em 2016 a fim de estudar para a nova função. No começo de 2017 foi anunciado como novo treinador do único que time defendeu na carreira, o São Paulo.

Foram 35 jogos oficiais no comando do clube, com 14 vitórias, 11 empates e dez derrotas, com aproveitamento de 50,48% dos pontos. Foi eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana para o Defensa y Justicia, nas semifinais do Campeonato Paulista para o Corinthians e na quarta fase da Copa do Brasil para o Cruzeiro, além de deixar o clube nas últimas colocações do Campeonato Brasileiro.

O Fortaleza, que em 2018 disputará a Série B do Campeonato Brasileiro, confirmou a contratação do técnico em seu Twitter.