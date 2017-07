Rogério Ceni faz desabafo após demissão do São Paulo

Menos de uma semana após sua demissão do São Paulo, o técnico Rogério Ceni usou sua conta no Facebook para escrever um longo desabafo direcionado principalmente à torcida do clube paulista. No texto, o ex-goleiro afirmou que assumiu riscos para treinar o time que defendeu durante toda sua carreira profissional como jogador, mas que os resultados obtidos não eram os esperados. Além disso, aproveitou para pedir desculpas ao torcedor.

“Assumir o time da sua vida logo no início de uma nova carreira não era uma tarefa fácil , alguns podem ter achado precipitado, outros poderiam pensar que deveria ter recusado o convite, o fato é que realmente era arriscado. Jamais o teria feito se não me sentisse preparado (…) mas infelizmente os resultados não vieram da maneira que eu esperava. Desculpem me se falhei, mas o que me moveu nesse projeto foram os riscos para conquistar a glória”, disse Ceni.

Na publicação, o ex-técnico do São Paulo pontuou momentos da carreira, como o início e o posto de goleiro-artilheiro. “Quando deixei Sinop e morei por anos embaixo das arquibancadas do Morumbi eu não tinha certeza de nada. Não sabia se teria uma chance de jogar pelo clube, mas lutei muito por ela. Fiquei quatro longos anos no banco de reservas, a incerteza era grande. (…) Havia o risco da contratação de um novo goleiro que poderia me colocar em espera por aquela titularidade. E quando comecei a bater faltas e pênaltis nos treinamentos, não havia a menor certeza de que eu as colocaria em prática em um jogo de verdade”, completou. Por fim, agradeceu à torcida são paulina. “Obrigado pelo carinho, respeito e apoio. Jamais esquecerei”, finalizou.