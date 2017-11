Rogério Ceni: ‘É um prazer e um orgulho dirigir o Fortaleza’

O ex-goleiro Rogério Ceni se manifestou pela primeira vez após ser confirmado como técnico do Fortaleza. Através de um vídeo divulgado pelas redes sociais do clube cearense, o ídolo histórico do São Paulo agradeceu a chance pelo novo desafio.

“Queria agradecer o carinho, a manifestação de todos, dizer que é um prazer e um orgulho, em um ano tão especial, do centenário do Fortaleza. Que a gente possa juntos fazer um ano especial, quem sabe com o título cearense e com o melhor que pudermos fazer na Série B do Brasileiro”, disse.

Ceni ainda aproveitou o vídeo para iniciar a campanha para aumentar o número de sócios-torcedores do Fortaleza. “Vi que após o acesso da Série C para a Série B o número chegou a 12.000. Meu objetivo é que o clube tenha 20.000”, avisou.

Será a segunda experiência de Rogério Ceni como treinador. Em 2017, assumiu o São Paulo sob grande expectativa, mas foi demitido pela diretoria em função dos maus resultados.