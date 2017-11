Roger será apresentado como técnico do Palmeiras nesta quarta

Roger Machado será apresentado como novo treinador do Palmeiras nesta quarta-feira, na Academia de Futebol, a partir do meio-dia, onde dará sua primeira entrevista como técnico do clube. Aos 42 anos, Roger assinou contrato até o final da temporada de 2018. De um camarote do Allianz Parque, ele acompanhou a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, na noite da última segunda-feira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com 63 pontos ganhos, o Palmeiras ocupa a vice-liderança do torneio e no próximo domingo, encerrará sua participação diante do Atlético-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba. Será o encerramento da quinta passagem de Alberto Valentim como técnico interino palmeirense. Ele foi convidado para retomar à condição de auxiliar na comissão técnica permanente do clube, mas disse que só irá se pronunciar após o fim do Campeonato Brasileiro.

Antes mesmo da apresentação de seu novo treinador, o Palmeiras trabalha na formação do elenco a ser comandado por Roger Machado em 2018. O clube já acertou com o lateral esquerdo Diogo Barbosa (Cruzeiro) e com o zagueiro Emerson Santos (Botafogo). O meia Lucas Lima (Santos) está próximo e um goleiro ainda pode chegar.

O Palmeiras também terá um reforço no departamento de futebol a partir da próxima temporada. Nesta terça-feira, o clube anunciou que o lateral esquerdo Zé Roberto passará a atuar como assessor técnico, trabalhando ao lado de Alexandre Mattos e Cícero Souza.

(Com Gazeta Press)