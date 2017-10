Roger, do Botafogo, retira tumor no rim e passa bem

O atacante Roger, do Botafogo, diagnosticado com um tumor no rim, passou por uma cirurgia bem-sucedida na manhã deste domingo, no Hospital Samaritano da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O jogador deve aguardar a biópsia para saber se o cisto era benigno ou maligno e ainda não tem previsão de alta, mas passa bem.

De acordo com o médico Raphael Rocha, que operou o atacante, a cirurgia foi breve e sem sangramentos. O tumor foi retirado com margem de segurança, preservando o rim de Roger, por meio de uma técnica robótica minimamente invasiva.

O processo de recuperação do jogador não deverá ser longo. Em aproximadamente um mês e meio, ele já poderá retomar à prática de atividades físicas, sem precisar passar por quimioterapia.

O contrato de Roger com o Botafogo é válido até o final do ano. O atleta é o artilheiro da equipe carioca na temporada, com 17 gols. Devido ao tumor, a tendência é que o jogador só volte aos gramados em 2018. Aos 32 anos, Roger foi contratado no fim do ano passado após se destacar com a camisa da Ponte Preta.

(com Gazeta Press)