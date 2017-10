Roger diz estar curado após cirurgia e planeja retorno em 30 dias

Quatro dias após a retirada de um tumor no rim, o atacante Roger, do Botafogo, deu entrevista na tarde desta quarta-feira, ao lado do médico Raphael Rocha, responsável pelo procedimento cirúrgico, para atualização de seu quadro clínico. Emocionado, o atleta ouviu o urologista anunciar que o tumor era benigno e que poderá retornar às atividades em um mês. “Foi o momento mais difícil da minha vida. Esperei para dar esta entrevista porque queria falar curado. É muito bom ouvir o senhor falar que daqui 30 dias posso treinar, com muita saúde”, disse Roger com a voz embargada.

Roger ainda contou como foi lidar com a notícia no começo e agradeceu o apoio que recebeu logo após que a informação foi confirmada. “No início foi um choque. A primeira reação foi de muito choro, muita dor. Não sabia o que era, como tratar, o que fazer. Foi um baque muito grande. Chorei muito quando contei para os meus pais. A força que todo mundo me passou fez a diferença e me fortaleceu”.

O contrato de Roger com o Botafogo é válido até o final do ano. O atleta é o artilheiro da equipe na temporada, com 17 gols. Aos 32 anos, foi contratado no fim do ano passado após se destacar com a camisa da Ponte Preta.

(Com Gazeta Press)