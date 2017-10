Rodrigo Caio é convocado para último jogo das Eliminatórias

O zagueiro Rodrigo Caio, do São Paulo, foi convocado nesta sexta-feira para defender a seleção brasileira no jogo contra o Chile, o último das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo. O jogador substitui Thiago Silva, que teve lesão confirmada.

Logo no começo da partida contra a Bolívia, em La Paz, nesta quinta-feira, Thiago Silva foi substituído. Nesta sexta, foi confirmada lesão muscular na coxa direita do jogador.

Rodrigo Caio será opção para Tite no jogo contra o Chile, na próxima terça-feira, no Allianz Parque. Ele tem quatro jogos pela seleção brasileira, sendo três amistosos e um das Eliminatórias, contra a Colômbia, no dia 5 de setembro. Nesta partida, disputou apenas alguns segundos, após entrar nos acréscimos, no lugar de Thiago Silva.