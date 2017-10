Robinho provoca rival em derrota: ‘Jogou aonde?’

Robinho foi protagonista de um momento nada amigável na derrota de 3 a 2 do Atlético-MG para a Chapecoense no estádio Independência, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante não conseguiu passar pelo zagueiro Douglas Grolli, após provocá-lo, e acabou discutindo com o volante Moisés Ribeiro.

Aos 30 minutos da segunda etapa, quando o jogo ainda estava empatado em 2 a 2, Robinho pedalou e fez caretas para o zagueiro Douglas Grolli, que ficou estático, obrigando o atacante a dar um passe para trás. Em seguida, Fábio Santos perdeu a bola e Robinho foi disputá-la novamente com Grolli, mas acabou fazendo falta.

Pra que isso Robinho? pic.twitter.com/dwT4YeHagZ — Felps | Que Jogada! (@Felps_QJ) October 19, 2017

Bravo com a marcação da arbitragem, o atleticano discutiu também com o volante Moisés Ribeiro, da Chapecoense, que não havia gostado da “provocação” no lance anterior. Ainda bravo, o ex-atacante da seleção brasileira, respondeu o rival de forma irônica: “Jogou aonde?”

Robinho não é nada humilde kkklkkklkkkkkk pic.twitter.com/Ea7jzmbG35 — Viníciusayres (@viniciusrs00) October 19, 2017

Quatro minutos depois, a Chape marcou outro gol e ficou com a vitória.