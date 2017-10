Robinho diz que pode reduzir salário para ficar no Atlético-MG

Em alta no Atlético Mineiro após decidir o clássico contra o Cruzeiro, marcando dois gols, mas também com o futuro incerto – Robinho deu um indicativo de que deseja renovar o seu contrato com o clube – que se encerra ao fim desta temporada. Em entrevista coletiva na Cidade do Galo nesta sexta-feira, após receber uma homenagem do presidente do clube, Daniel Nepomuceno, o atacante não descartou a possibilidade de reduzir o seu salário para permanecer no time em 2018.

“Aceitaria, sim. Quando há interesse de ambas as partes, é só sentar e conversar. Não teria problema nenhum”, afirmou Robinho, que chegou ao Atlético-MG no começo de 2016 e possui um dos maiores salários do elenco, cerca de 800 mil reais mensais.

Robinho recebeu uma homenagem pela marca de cem jogos alcançada por ele no Atlético, após confronto com a Chapecoense. Na 101ª partida, no último domingo, ele teve uma das suas melhores atuações pelo clube ao marcar dois gols no triunfo por 3 a 1 sobre o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

O atacante garantido entre os titulares, o Atlético volta a jogar no próximo domingo, quando vai receber o Botafogo, no Independência, pela 31ª rodada do Brasileirão.