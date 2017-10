Robinho decide para o Atlético-MG em clássico contra o Cruzeiro

O experiente atacante Robinho anotou dois gols e decidiu o clássico deste domingo no estádio do Mineirão. O Cruzeiro dominou o primeiro tempo e saiu na frente, mas sucumbiu na etapa final, levou a virada e caiu diante do maior rival, o Atlético Mineiro, por 3 a 1, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O triunfo deu fôlego ao Atlético, que está em décimo com 41 pontos, apenas três atrás do Botafogo, que hoje garantiria uma vaga na Copa Libertadores, mas ainda joga nesta segunda-feira contra o Corinthians. Já o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, se manteve com 47 e permaneceu em quinto. O time de Mano Menezes vai fechar a 31.ª rodada na outra segunda-feira, às 20 horas, fora de casa, diante do Palmeiras. No próximo domingo, o Atlético recebe o Botafogo, no Independência.

(Com Estadão Conteúdo)