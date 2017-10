Robben se aposenta da seleção holandesa após eliminação

Arjen Robben não jogará mais pela seleção holandesa, que não se classificou para a Copa do Mundo de 2018. Após a vitória por 2 a 0 sobre a Suécia, nesta terça-feira, em Amsterdã, pelas Eliminatórias europeias, o atacante do Bayern de Munique anunciou sua aposentadoria da equipe nacional, pela qual disputou três Copas (2006, na Alemanha, 2010, na África do Sul, e em 2014, no Brasil).

A notícia foi publicada pelo site oficial da Federação Holandesa de Futebol (KNVB). No comunicado, Robben é exaltado pelos feitos que obteve atuando com a camisa laranja, pela qual foi vice-campeão mundial em 2010 e terceiro colocado em 2014. “Dói, claro que dói. Mas isso também faz parte do esporte”, disse o atacante ao ser questionado sobre a Holanda ficar de fora da Copa do Mundo.

Com a camisa da Holanda, Robben marcou 37 gols em 96 jogos. Após 2014, o time não se classificou para a Eurocopa de 2016 nem para o Mundial de 2018.

(com Gazeta Press)