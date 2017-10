Robben detona Ancelotti: ‘Meu filho tem um treinador melhor’

Dias após a demissão do italiano Carlo Ancelotti do comando técnico do Bayern de Munique, o jogador holandês Arjen Robben não poupou críticas ao italiano: “O treinador do meu filho na escola é melhor e mais capacitado que o Ancelotti”, disse à revista alemã Kicker.

A revista alemã Bild divulgou uma lista com cinco nomes de atletas com os quais Ancelotti tinha problema. Além de Robben, apareciam Ribéry, Müller, Hummels e Boateng como os principais responsáveis pela saída do treinador. Robben entrava no decorrer das partidas e a insatisfação aumentou conforme caiu o rendimento do time.

Xabi Alonso e Phillipp Lahm, aposentados recentemente, também tiveram problemas com Ancelotti. Ao deixarem o time, na última temporada, deram parecer negativo sobre o trabalho no dia-a-dia do treinador.

(com Gazeta Press)