Rival do Flamengo na Sul-Americana vence com gol de goleiro

O Junior Barranquilla, rival do Flamengo nas semifinais da Copa Sul-Americana, venceu em casa neste domingo o Deportivo Pasto por 1 a 0, com gol de goleiro, e terminou a fase de classificação do Torneio Finalización do Campeonato Colombiano como líder. O jogo estava marcado para acontecer ontem, mas acabou adiado, após o ônibus que levava os visitantes para o Estádio Metropolitano Roberto Meléndez ser apedrejado por torcedores da equipe mandante, deixando dois integrantes da comissão técnica do Pasto feridos.

Hoje, com a bola rolando e sem torcedores no estádio, o Junior conseguiu a vitória graças a gol marcado aos 3 minutos do segundo tempo, pelo veterano goleiro uruguaio Sebastián Viera, cobrando falta com extrema categoria. Apesar de ter atuado com reservas – com exceção do goleiro -, visando o jogo de quinta-feira contra o Flamengo, no Maracanã, a equipe chegou aos 39 pontos, se igualando ao Santa Fé, mas levando a melhor no saldo de gols, por 17 a 11.

As duas equipes estão classificadas para as quartas de final e serão cabeças de chave no sorteio dos confrontos, junto com Atlético Nacional e Millionarios. Os rivais sairão do pote dois, que terá América de Cali, La Equidad, Deportes Tolima e Jaguares de Córdoba.