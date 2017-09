Rivais, amigos argentinos vibram e sofrem com goleada do River

Um grupo de jovens argentinos fanáticos por futebol faz sucesso nas redes com uma premissa básica: rivais, não inimigos. Facundo Alessandri e Martin Duella (torcedores do River Plate), e Carlos Mollineli e Matías Castillo (fãs do Boca Juniors) decidiram criar um canal de YouTube, ‘Los Displicentes’, para gravar a melhor e mais divertida parte de suas semanas, os jogos de seus times do coração. Sempre juntos, os quatro assistem às partidas pela TV e não economizam nas provocações aos rivais. E, por vezes, sofrem abraçados, nos jogos da seleção argentina.

Criado em janeiro de 2015, o canal já tem mais de 50.000 inscritos. Nesta quinta-feira, o grupo gravou um de seus melhores vídeo, com as reações do jogo entre River Plate e Jorge Wilsteramann, pelas quartas de final da Copa Libertadores. Após derrota de 3 a 0 na Bolívia, o River tinha uma missão difícil, dando confiança aos torcedores do Boca. No, entanto, a histórica goleada por 8 a 0 foi muito comemorada por “Facu” e “Tincho”, os torcedores do River.

Em um dos momentos mais divertidos do vídeo, o canal faz um flashback comparando a reação dos torcedores do River quando o atacante Igncio Scocco perdeu uma chance incrível na derrota na Bolívia e após marcar incríveis cinco gols no Monumental de Núnez (a partir de 8 minutos de vídeo):

O canal também realizou uma edição especial, para o clássico entre Brasil e Argentina, em Belo Horizonte, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Com a presença de um amigo brasileiro na sala, os argentinos sofreram com os gols de Neymar, Philippe Coutinho e Paulinho na vitória por 3 a 0.