Ricardo Goulart diz ter recusado sondagem do Palmeiras para 2018

O meia Ricardo Goulart, do Guangzhou Evergrande, da China, contou nesta quinta-feira ter recusado uma sondagem do Palmeiras. O diretor de futebol do clube, Alexandre Mattos, procurou o jogador para fazer uma consulta sobre a possibilidade de reforçar a equipe no próximo ano, mas ouviu a recusa, pois a vontade do atleta é de se transferir para o futebol europeu.

“Tenho uma grande amizade com o Alexandre Mattos. Ele entrou em contato comigo para ver se tinha possibilidade. Fiquei muito agradecido pelo interesse de um grande clube, mas, no momento, estou trabalhando para jogar na Europa”, disse Goulart em entrevista ao canal Fox Sports.

O meia está no futebol da China desde 2015, quando deixou o Cruzeiro, bicampeão brasileiro em 2013 e 2014 para defender o Guangzhou Evergrande. Nessa passagem pelo clube mineiro, trabalhou com o atual diretor de futebol do Palmeiras. “Quando pensar em voltar para o Brasil, vou voltar para o Cruzeiro, ao qual sou muito grato”, disse o jogador sobre sua possibilidade de retornar ao país.

O Palmeiras tem até o momento somente uma contratação confirmada para a próxima temporada, a do zagueiro Emerson Santos, do Botafogo. A diretoria e o técnico Cuca tem conversado para avaliar nomes e pensar em possíveis reforços.

(com Estadão Conteúdo)