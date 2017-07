Repórter que noticiou Neymar no PSG diz receber ameaças

O repórter Marcelo Bechler, do canal Esporte Interativo, causou alvoroço mundial ao informar nesta terça-feira que Neymar aceitou proposta do Paris Saint Germain e deixará o Barcelona já nesta temporada. A notícia foi negada de forma veemente pelo clube catalão, enquanto o atacante e seu pai e agente adotaram silêncio. Muitos torcedores não acreditaram na notícia e invadiram as redes sociais do jornalista para protestar. Marcelo Bechler disse, inclusive, estar sendo ameaçado por alguns seguidores.

“Dia inteiro sem olhar redes sociais. E agora me deparo com muitas ameaças em todos os meus perfis. Que doença.”, afirmou Bechler no Twitter. O jornalista mineiro, no entanto, não perdeu o bom humor e compartilhou uma mensagem enviada por um seguidor. “Se for mentira, vou invadir sua casa, bro”, disse o torcedor revoltado. Bechler, que mora em Barcelona, então, pediu que o seguidor lhe trouxesse uma lembrança do Brasil: “Traz paçoquita.”

O jornalista mantém a informação e afirmou nesta quarta-feira que Neymar já avisou aos brasileiros do PSG (Daniel Alves, Thiago Silva, Lucas Moura e Marquinhos) que reforçará o clube francês. Nesta quarta, Neymar embarcou com o elenco do Barcelona para a pré-temporada nos Estados Unidos.