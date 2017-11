Repórter da Globo xinga jornalista nas redes sociais

Eric Faria, repórter da Rede Globo, discutiu com o jornalista José Calil, da Rádio Transamérica, nesta segunda-feira. Em uma publicação no Twitter, Faria rebateu uma indireta de Calil, que é torcedor assumido do Santos e resolveu relembrar a polêmica do repórter durante a partida entre a equipe paulista e o Flamengo, válida pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.

“Será que o repórter vai avisar o juiz agora no intervalo que dois jogadores do Flamengo brigaram e merecem expulsão? Ou ele só avisa quando é a favor?”, escreveu Calil, durante a partida contra o Corinthians, no domingo. Faria rebateu nesta segunda e xingou o jornalista. “Não. Vou avisar que você é otário. Um cara que não honra a sua profissão. As suas calças.”

A discussão surgiu após a briga entre Felipe Vizeu e Rhodolfo, com troca de empurrões e comemoração com um gesto ofensivo depois do gol marcado pelo atacante. Calil relembrou a polêmica levantada por Modesto Roma Jr., presidente do Santos, que acusou Faria de ter comunicado ao quarto árbitro da partida contra o Flamengo que um pênalti a favor da equipe paulista não era legítimo. Na época, o repórter da Globo negou qualquer interferência e o clube não apresentou provas.

Após a resposta de Eric Faria, Calil completou. “A respeito da manifestação do repórter oficial da torcida do Flamengo a meu respeito tenho apenas o seguinte a dizer: perdeu totalmente a linha. Vestiu a carapuça. Como deve ser difícil ter a consciência pesada.”

