Repescagem: peruanos esgotam ingressos para jogo na Nova Zelândia

Os torcedores da seleção peruana esgotaram em poucos minutos os 1.100 ingressos disponibilizados aos visitantes para a partida de ida da repescagem para a Copa do Mundo da Rússia, contra a Nova Zelândia, na cidade de Wellington, marcado para 11 de novembro.

De acordo com informação divulgada nesta segunda-feira pela emissora peruana RPP Notícias, todos os ingressos disponíveis para os peruanos, em área do Westpac Stadium, foram comprados on-line em cerca de cinco minutos.

A mídia local informou que aproximadamente 1.000 peruanos vivem na Nova Zelândia, mas na Austrália são mais de 20.000, assim como em outros países da Ásia. “Há gente com ingressos já comprados que virão de Cingapura, Hong Kong e China”, contou a torcedora peruana Jazmín Genek, radicada na Nova Zelândia.

Segundo a informação divulgada em Lima, embora a federação neozelandesa tenha destinado uma área com 1.100 mil lugares para os peruanos, eles não estão impedidos de comprar entradas em outros setores do estádio, por isso é possível que haja ainda mais torcedores sul-americanos na primeira partida da repescagem.

O jogo de volta está marcado para 15 de novembro, no Estádio Nacional de Lima. O Peru, que tem Paolo Guerrero, do Flamengo, e Christian Cueva, do São Paulo, como destaques, não disputa um Mundial desde 1982.

(com agência EFE)