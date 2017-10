Renato Gaúcho exalta ‘milagre’ de Grohe: ‘A defesa do ano’

A excepcional atuação do Grêmio na vitória por 3 a 0 sobre o Barcelona, no Equador, no jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores, mereceu elogios do técnico da equipe, Renato Gaúcho. O treinador fez questão de ressaltar um lance de extrema inspiração de Marcelo Grohe: no início da segunda etapa, o goleiro se esticou todo para defender um chute fortíssimo do argentino Ariel, a poucos metros do gol.

“Preciso destacar a defesa do ano, uma das melhores que vi na minha vida. O placar estava 2 a 0 para nós e o Marcelo conseguiu fazer uma excelente defesa. Todos estão de parabéns”, afirmou Renato na entrevista coletiva, já na madrugada desta quinta-feira. “Eu nunca tinha visto uma defesa tão bonita e importante”, completou o lateral Edílson, autor de um dos gols do Grêmio, em entrevista ao Fox Sports. Nas redes sociais, muitos torcedores celebraram o “milagre” de Grohe.

Repasse esse Gif até chegar no Vaticano e o papa aceitar Marcelo Grohe como santo pic.twitter.com/L7YL9Exfs6 — É DIEGO MÜLLER!🇪🇪 (@_DiegoMuller) October 26, 2017

Renato Gaúcho, que já conquistou a Libertadores pelo Grêmio como jogador em 1983, tentou diminuir a euforia depois da massacrante vitória fora de casa. “O Grêmio não está na final da Libertadores. O Barcelona já deu provas de quanto ele é eficiente fora de casa”. O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 21h45 (de Brasília). Na outra semifinal, o River Plate venceu o confronto argentino contra o Lanús por 1 a 0 no jogo de ida.