Renato Gaúcho defende uso de drone: ‘O mundo é dos espertos’

Muito irritado em entrevista na véspera da final da Libertadores contra o Lanús, o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, afirmou que o clube utilizou drones para espionar adversários. “Semana passada, vi uma notícia que a Austrália usou drones para espionar a seleção de Honduras. Agora, o nosso vice-presidente me mostrou que o Palmeiras, ou o São Paulo, em 2015, fez o mesmo. Espionagem no futebol já existe há muito tempo, mesmo antes de eu começar a jogar. Todo clube brasileiro tem um espião. A seleção brasileira tem um espião. O mundo todo tem”, disse o treinador.

“Não sei se o drone foi usado, mas os informantes do clube são pagos para trazer informações para o Grêmio. Isso já circula pelo mundo todo, mas aqui vira uma tempestade em copo d’água, na véspera de um jogo importante. Eu pergunto como faz para ganhar uma guerra? Como se neutralizam as jogadas do adversário? Usando suas formas, com drone, helicóptero, avião, jato, a cavalo, de bicicleta. O mundo é dos espertos”, disse Renato.