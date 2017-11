Renato detona árbitro: ‘Stevie Wonder não precisaria do vídeo’

Apesar da vitória por 1 a 0 sobre o Lanús que deixou o Grêmio em vantagem na decisão da Copa Libertadores, o clube gaúcho deixou sua arena nesta quarta-feira revoltado com a arbitragem do chileno Júlio Bascuñan. O técnico Renato Gaúcho reclamou especialmente de um pênalti em Jael não assinalado, nos últimos segundos da partida.

O treinador ressaltou que não gosta de falar sobre a arbitragem, mas fez uma indagação à Conmebol sobre a utilização do árbitro assistente de vídeo (VAR), que estreou na semifinal do torneio. “A arbitragem, vou deixar para o nosso presidente, para a nossa diretoria. A única coisa que vou perguntar para Conmebol é o tal do vídeo. É inadmissível. O árbitro estava a três metros do lance. O Stevie Wonder não precisaria do vídeo para marcar aquele pênalti. A realidade é essa!”, esbravejou Renato, citando o cantor americano, que é cego.

“Se Conmebol colocou o vídeo e todos concordaram com isso, a pergunta que eu faço é: por que não foi usado o vídeo? Isso é o que quero saber, porque foi um pênalti legítimo e a gente poderia ampliar a nossa vantagem. Só essa pergunta e não vou mais falar de arbitragem porque não cabe a mim”, disse. Na semifinal, o árbitro de vídeo já causou controvérsia ao marcar um pênalti para o Lanús e ignorar um para o River.

O zagueiro argentino Walter Kannemann, do Grêmio, também se revoltou com o cartão amarelo que o tirou do jogo de volta, em seu país. Ele chegou a ir até o vestiário dos árbitros para cobrar explicações do lance. O presidente Romildo Bolzan, do Grêmio, prometeu tomar “providências” e disse que o time foi “roubado”.

“Meu sentimento é de ter sido roubado. Uma arbitragem trancada, que apitava tudo, descriteriosa na aplicação de cartões e faltas e completamente incompetente e prejudicial ao Grêmio na avaliações das penalidades, principalmente na última. Sentimento de indignação.”, cravou. Além do lance em Jael, o time gaúcho reclama de lance na área envolvendo Ramiro, na primeira etapa.

Com a vitória, o Grêmio tem a vantagem de atuar por dois resultados na segunda partida: empate e vitória. “O mais importante de tudo é que o Grêmio garantiu uma vantagem. Muita gente acha que é mínima, mas é uma boa vantagem. Estamos tratando de Libertadores, de uma final”, afirmou Renato.

Antes da segunda partida da final, o Grêmio utilizará um time reserva pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético-GO, na Arena, no domingo, às 17 horas (de Brasília). Na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), enfrentará o Lanús no Estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, pela segunda partida da final da Libertadores.

1. Cícero, do Grêmio, comemora após marcar contra o Lanús, em Porto Alegre zoom_out_map 1 /10 Cícero, do Grêmio, comemora após marcar contra o Lanús, em Porto Alegre (Nelson Almeida/) Cicero (L) of Brazilís Gremio celebrates with teammates after scoring against Argentina's Lanus, during their Copa Libertadores 2017 first leg final match at Arena Gremio stadium, in Porto Alegre, Brazil on November 22, 2017. / AFP PHOTO / NELSON ALMEIDA

2. O goleiro Marcelo Grohe comemora gol d Grêmio contra o Lanús, em Porto Alegre zoom_out_map 2 /10 O goleiro Marcelo Grohe comemora gol d Grêmio contra o Lanús, em Porto Alegre (Edison Vara/) Soccer Football - Copa Libertadores Final - Gremio v Lanus - Arena do Gremio, Porto Alegre, Brazil - November 22, 2017. Goalkeeper Marcelo Grohe of Gremio reacts after his team scored a goal. REUTERS/Edison Vara

3. Gremio x Lanus zoom_out_map 3 /10 Lance na partida entre Grêmio e Lanús, pela primeira partida da final da Libertadores, em Porto Alegre (Lucas Uebel/)

4. Gremio x Lanus zoom_out_map 4 /10 Torcedores do Grêmio lotam Arena na primeira partida da final da Libertadores contra o Lanús, em porto Alegre (Lucas Uebel/)

5. Gremio x Lanus zoom_out_map 5 /10 Lance na partida entre Grêmio e Lanús, pela primeira partida da final da Libertadores, em Porto Alegre (Lucas Uebel/)

6. Gremio x Lanus zoom_out_map 6 /10 Torcedores do Grêmio lotam Arena na primeira partida da final da Libertadores contra o Lanús, em porto Alegre (Lucas Uebel/)

7. Gremio x Lanus zoom_out_map 7 /10 Torcedores do Grêmio recepcionam jogadores antes da partida contra o Lanús, em Porto Alegre (Lucas Uebel/)

8. Gremio x Lanus zoom_out_map 8 /10 Torcedores do Grêmio recepcionam jogadores antes da partida contra o Lanús, em Porto Alegre (Lucas Uebel/)

9. Torcedores do Grêmio recepcionam jogadores antes da partida contra o Lanús, em Porto Alegre zoom_out_map 9 /10 Torcedores do Grêmio recepcionam jogadores antes da partida contra o Lanús, em Porto Alegre (Lucas Uebel/)

10. Gremio x Lanus zoom_out_map 10/10 Torcedores do Grêmio recepcionam jogadores antes da partida contra o Lanús, em Porto Alegre (Lucas Uebel/)

(com Gazeta Press)