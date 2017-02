Real Madrid perde para o Valencia em jogo adiado no Espanhol

O Real Madrid foi surpreendido nesta quarta-feira. Ao jogar fora de casa contra o Valencia, em um confronto adiado da 16° rodada do Campeonato Espanhol, o atual líder não conseguiu mostrar sua força. Após dois erros na defesa, logo no início da partida, saiu com a derrota por 2 a 1, e viu a diferença para o segundo colocado Barcelona seguir em apenas um ponto, perdendo a chance de disparar na posição.

O encontro entre os dois clubes foi adiado por causa da participação do Real Madrid no Campeonato Mundial de Clubes, na rodada entre os dias 16 e 19 de dezembro.

Zaza abriu o placar para o Valencia aos quatro do primeiro tempo. Quatro minutos depois, Orellana aumentou a vantagem da equipe anfitriã. O único gol do Real Madrid veio de Cristiano Ronaldo, que cabeceou depois de cruzamento de Marcelo, aos 43 minutos da etapa inicial. Curiosamente, Orellana é o primeiro jogador a marcar gols sobre o Real após jogar por duas equipes diferentes em uma mesma edição do Campeonato Espanhol. Além do Valencia, o chileno defendeu o

Mesmo derrotado e com um jogo a menos na tabela, o Real Madrid segue liderando o Campeonato Espanhol com 52 pontos. O Valencia, que somou 26 pontos, subiu para a 14ª posição. Na próxima rodada, a equipe de Madri visitará o Villarreal, no estádio El Madrigal, em partida válida pela 24° rodada, no dia 26/02 às 16h45.

