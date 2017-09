Real Madrid passa a ter maior patrocínio do mundo

O Real Madrid passou a ser o clube com maior patrocínio máster do mundo. A diretoria do clube acertou a renovação com a companhia aérea Emirates até 2022, por 70 milhões de euros anuais (cerca de 252 milhões de reais), segundo informações desta quinta-feira do diário espanhol Palco 23, especializado em negócios do esporte.

Com o novo valor, os espanhóis superaram o Manchester United, que recebe 62 milhões de euros anuais da Chevrolet e o rival Barcelona, que recebe 55 milhões de euros anuais da Rakuten, empresa de tecnologia asiática.

Conforme o veículo, tudo já estava acertado desde o final de agosto deste ano, mas o Real ainda demorou para assinar oficialmente, por conta de decisões administrativas. No total, os atuais campeões europeus receberão 280 milhões de euros (cerca de 1 bilhão de reais) ao longo dos próximos cinco anos.

(com Gazeta Press)