Real Madrid, o rei da Europa, com sobras

O Real Madrid ampliou sua hegemonia de títulos da Liga dos Campeões ao vencer a Juventus neste sábado, na decisão em Carfiff, no País de Gales. Agora com 12 taças, a equipe espanhola tem mais troféus que o Bayern de Munique, o rival Barcelona e os próprios italianos juntos. Com sete títulos, o último vencido em 2007, o Milan continua como segundo maior vencedor.

Por outro lado, a derrota da Juventus aumentou para sete a quantidade de vices no maior campeonato europeu. O clube chegou a nove finais, mas venceu apenas duas. Bayern de Munique e Benfica vêm na sequência, com cinco derrotas na partida decisiva. O grande número de títulos de Real Madrid e Barcelona mantém a Espanha como a nação mais vencedora da Liga, com 17. Itália e Inglaterra empatam na segunda colocação, com 12 títulos cada. A Alemanha fica na terceira posição, com sete.

Veja a lista de todos os vencedores da Liga dos Campeões da Europa:

Real Madrid – 12 títulos (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017)

Milan – 7 títulos (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007)

Bayern de Munique – 5 títulos (1974, 1975, 1976, 2001, 2013)

Barcelona – 5 títulos (1992, 2006, 2009, 2011, 2015)

Liverpool – 5 títulos ( 1977, 1978, 1981, 1984, 2005)

Ajax – 4 títulos (1971, 1972, 1973, 1995)

Inter de Milão – 3 títulos (1964, 1965, 2010)

Manchester United – 3 títulos (1968, 1999, 2008)

Juventus – 2 títulos (1985, 1996)

Benfica – 2 títulos (1961, 1962)

Nottingham Forest – 2 títulos (1979, 1980)

Porto – 2 títulos (1987, 2004)

Celtic – 1 títulos (1967)

Hamburg – 1 título (1983)

Steaua Bucarește – 1 título (1986)

Olympique de Marseille – 1 título (1993)

Chelsea – 1 título (2012)

Borussia Dortmund – 1 título (1997)

Feyenoord – 1 título (1970)

Aston Villa – 1 (1982)

PSV Eindhoven – 1 título (1988)

Estrela Vermelha – 1 título (1991)