Real Madrid anuncia contratação de Vinicius Junior, do Flamengo

O Real Madrid anunciou oficialmente a contratação do atacante Vinicius Junior, revelação de 16 anos do Flamengo. O valor da transação não foi divulgado pelo clube espanhol. Em comunicado oficial, o Real Madrid não deixou claro se Vinicius Junior chegará à capital espanhola em 2018, quando tem início o vínculo, ou em 2019.

“O Real Madrid C. F. e o Clube de Regatas do Flamengo chegaram a acordo para a transferência dos direitos federativos do jogador Vinicius Junior a partir de julho de 2018. O jogador vai permanecer no clube atual até julho de 2019, mas poderá jogar antes no Real Madrid se ambos os clubes entrarem em acordo.”, diz o clube espanhol.

De acordo com o jornal Marca, a renovação do atacante com o Flamengo até 2022 tinha incluído uma obrigação de venda ao Real Madrid por 45 milhões de euros (146 milhões de reais), sua cláusula de rescisão. O Flamengo receberá 30 milhões de euros já neste momento, enquanto os outros 15 milhões de euros serão depositados em outros prazos.

Vinicius Junior estreou recentemente pelo time profissional do Flamengo e já realizou duas partidas pelo clube, ambas pelo Campeonato Brasileiro, no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG e na vitória de 3 a 0 sobre o Atlético-GO.