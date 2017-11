Real já trabalha para ter Neymar como ‘sucessor’ de Cristiano

Depois de defender o Barcelona por quatro temporadas e ir para o Paris Saint-Germain em uma conturbada e milionária transferência, Neymar pode voltar à Espanha num futuro não tão distante. A informação é do jornal catalão Mundo Deportivo, que publicou nesta segunda-feira que Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, não desistiu de contar com o brasileiro em seu elenco, especialmente para substituir Cristiano Ronaldo, que possui contrato com a equipe até 2021.

Segundo o jornal, fontes em Paris afirmam que Pérez e o pai do jogador teriam conversado pessoalmente, visando uma possível mudança de clube. Entretanto, a ponte entre as partes ainda é feita pelo empresário Wagner Ribeiro, um dos principais responsáveis pela transferência de Neymar para o Barcelona, em 2013.

A publicação diz ainda que o presidente do Real Madrid “não se esquece do jogador que Sandro Rosell [ex-presidente do Barcelona] tirou de suas mãos”, citando as negociações frustradas do passado. Ainda adolescente, Neymar chegou a treinar no clube de Madri, mas permaneceu no Santos. Anos depois, recusou novas investidas e preferiu o Barcelona.

O Mundo Deportivo, no entanto, negou as recentes notícias de que Neymar estaria arrependido de ter trocado o Barcelona pelo PSG. O jogador estaria satisfeito no clube, entrosado com os companheiros, em especial com os brasileiros e com o prodígio francês Kylian Mbappé,e em paz com Edinson Cavani após a polêmica com as cobranças de pênaltis. O jornal cita, porém, que Neymar e o treinador Unai Emery vem tendo discordâncias e a relação ainda não é a ideal. Neymar tem contrato com o PSG até julho de 2022.