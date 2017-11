Ranking da Fifa segue com Alemanha no topo e Brasil na cola

A seleção da Alemanha se manteve no primeiro lugar do ranking da Fifa, seguida por Brasil e Portugal, de acordo com a atualização da lista divulgada nesta quinta-feira pela entidade, a primeira atualização depois da definição das 32 equipes classificadas à Copa do Mundo da Rússia. O top 5 se manteve inalterado, com Argentina em quarto lugar, seguida pela Bélgica.

A Espanha subiu duas posições e é o sexto colocado. A França caiu duas posições e é a nona colocada – caso a mudança ocorresse no mês passado, a equipe deixaria de ser cabeça de chave do Mundial, dando lugar à Suíça, atual oitava colocada. Apesar de ter se classificado para a Copa, o Peru perdeu uma posição, deixou o top 10 e é o 11º colocado.

O Chile, que ficou fora do Mundial, é o atual décimo colocado. Itália (14º), País de Gales (19º) e Holanda (20º) completam a lista de seleções top 20 que não irão à Rússia.

Ranking da Fifa – novembro de 2017

1. Alemanha – 1.602 pontos.

2. Brasil – 1.483.

3. Portugal – 1.358.

4. Argentina – 1.348.

5. Bélgica – 1.325.

6. Espanha – 1.231.

7. Polônia – 1.209.

8. Suíça – 1.190.

9. França – 1.183.

10. Chile – 1.162.

Clique e confira a lista completa