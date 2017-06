Ranking da Fifa: Brasil amplia vantagem sobre a Argentina

A seleção brasileira ampliou ainda mais a diferença de pontos para a segunda colocada Argentina no Ranking da Fifa de junho, divulgado nesta quinta-feira, antes da Copa das Confederações. Em maio, o Brasil tinha 1.672 pontos contra 1.603 da Argentina. Agora, o Brasil foi para 1.715 pontos, contra 1.626 da Argentina, diferença de 89 pontos.

Houve apenas uma modificação nos dez primeiros: a Polônia empatou em pontos com a Espanha, agora dividindo a 10ª posição do Ranking da Fifa. Até a vigésima posição, quem melhorou mais foi o Peru, que subiu dois lugares e agora é 15°, com 1.108 pontos.

VEJA O TOP 20 do RANKING