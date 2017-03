Rafael Henzel se emociona na narração de gols da Chapecoense

A Chapecoense fez história em sua estreia na Copa Libertadores. O clube estreou com uma importante vitória na Venezuela contra o Zulia, por 2 x 1. E quem fez história também foi o narrador Rafael Henzel, um dos seis sobreviventes do acidente aéreo com a delegação da equipe, em novembro passado. Henzel fez a transmissão da partida pela Rádio Oeste Capital, de Chapecó, e narrou com muita emoção os gols da Chapecoense, dizendo que seu “coração transborda de felicidade”.

O jornalista narra com felicidade os gols de Reinaldo e Luiz Antônio e, obviamente sem emoção, o gol de Arango, para o Zulia, quando o jogo já estava em 2 x 0 para a Chape.

Ouça a narração dos gols por Rafael Henzel