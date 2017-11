Queda do Luverdense define os rebaixados da Série B

Faltando uma rodada para o término do Campeonato Brasileiro da Série B, os rebaixados foram definidos. O Luverdense caiu ao empatar em 0 a 0 com o Guarani, em Campinas. Com isso, a equipe mato-grossense é a quarta rebaixada à Série C, junto com Santa Cruz, Náutico e ABC, que já haviam caído.

O jogo em Campinas ainda terminou em briga entre jogadores das duas equipes, com dois jogadores expulsos pelo lado da Luverdense, que chegou a 41 pontos e pode alcançar no máximo 44, mesma pontuação de Guarani, Figueirense e Goiás, que no entanto têm vitórias a mais.

Após o jogo, torcedores do Guarani comemoraram muito a permanência na Série B ao lado do treinador Lisca, que foi até as arquibancadas para agradecer os torcedores.

Com a definição dos clubes para Série C de 2018, com doze clubes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, os dois clubes do Mato Grosso, Cuiabá e Luverdense deverão fazer parte do grupo B, ao lado dos clubes do Sul e Sudeste. Assim, seguindo a divisão regional da CBF dos últimos anos, o Grupo A deverá ter apenas as equipes do Norte e Nordeste.

VEJA A TABELA E CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B

Os 20 participantes da Série C de 2018

ABC (Rio Grande do Norte)

Atlético (Acre)

Botafogo (Paraíba)

Botafogo (São Paulo)

Bragantino (São Paulo)

Confiança (Sergipe)

Cuiabá (Mato Grosso)

Globo (Rio Grande do Norte)

Joinville (Santa Catarina)

Juazeirense (Bahia)

Luverdense (Mato Grosso)

Náutico (Pernambuco)

Operário (Paraná)

Remo (Pará)

Salgueiro (Pernambuco)

Santa Cruz (Pernambuco)

Tombense (Minas Gerais)

Tupi (Minas Gerais)

Volta Redonda (Rio de Janeiro)

Ypiranga (Rio Grande do Sul)