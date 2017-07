Que rei sou eu? Falcão conta como se tornou um mito em Roma

Na edição de julho da Revista PLACAR, Paulo Roberto Falcão conta como se tornou o “Rei de Roma”, ídolo máximo da torcida giallorossa na década de 80. Em longo depoimento, o ex-craque do Inter e da seleção brasileira revela como chegou a proposta do futebol italiano, a expectativa de sua ida e outros detalhes de sua experiência europeia.

Depois, numa conversa só com os correspondentes brasileiros, o Araújo Neto, que trabalhava para o Jornal do Brasil e que se tornou meu amigo, comentou:

– Foste bem na entrevista, menos na hora em que prometeste o título. A Roma não tem essa bola. Apostei um churrasco com ele que em três anos botaria o peito numa faixa de campeão. Ele pagou com muito prazer. Grande figura.

No dia seguinte, fui encontrar o grupo de jogadores em Parma, onde a Roma fazia pré-temporada. Levei três ponchos gaúchos para dar de presente. Foi um para o presidente Viola, um para o técnico Nils Liedholm e o outro sorteamos entre os jogadores. Ganhou o goleiro Franco Tancredi. Quando Liedholm me apresentou, um dos jogadores comentou, irônico: – Agora temos em quem jogar a culpa pelas derrotas. O intérprete me traduziu e eu não deixei barato: – Agora entendo por que a Roma não ganha títulos há tanto tempo. É por causa de pensamentos como esse! – pedi a ele que traduzisse.