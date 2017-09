Quatro camisas brasileiras aparecem em lista das 50 mais belas

A revista inglesa FourFourTwo publicou nesta sexta-feira um ranking das 50 mais belas camisas de futebol de todos os tempos. Para realizar esta seleção, a revista contou com a curadoria do amante e perito em camisas de futebol, Neal Heard. Ele não utilizou apenas o design e beleza do modelo para a avaliação, mas também a importância do time e a história que o uniforme carrega. Dentre as 50 camisa selecionadas, quatro são brasileiras: Corinthians (1982-83), seleção brasileira (1985-1986), Grêmio (1989-90) e Madureira (2013).

A camisa do Corinthians está na 24ª posição. “Carregada de significado político: em 1982 os jogadores do Corinthians, que estava em crise, incluindo o “Deus Sócrates”, assumiram a responsabilidade sobre o dia-a-dia do clube, com funcionários, jogadores e gerentes, obtendo direito igual de voto. Ela é incrivelmente bonita, também”, afirma a publicação.

Em 30°, aparece a camisa do Grêmio dos anos 1989-90. De acordo com a publicação, o uniforme é “Um de cores clássicas brasileiras, aprimorado pelo logotipo do fabricante de costura e pelo patrocínio pop”.

Em 31° está a camisa da seleção brasileira de 1986. “Nunca houve um uniforme ruim do Brasil, mas esta, usada por Sócrates, Zico, Josimar, Falcão e outros, para nós, é a camisa definitiva da seleção.”

Por fim, na 39ª posição, está o uniforme de 2013 do Madureira. Segundo a publicação, “o Madureira, pequeno clube brasileiro, estampou o revolucionário argentino dos anos 1960, Che Guevara, em sua camisa não apenas com a esperança de vender camisas aos estudantes universitários: ela marcou 50 anos da visita do clube a Cuba, quando houve encontro com o insurgente marxista logo após uma partida”.

A camisa vencedora foi da Dinamarca de 1986, que se transformou em Dinamáquina, após golear o Uruguai e derrotar a Alemanha Ocidental em sua primeira Copa do Mundo.

Veja a lista completa divulgada pela revista inglesa

50ª – Camisa de mandante do Gamba Osaka-JAP (1996/97)

49ª – Camisa de visitante dos EUA (1994)

48ª – Time sub-10 do Greenbank-AUS (2006)

47ª – Camisa de mandante da Escócia (1978)

46ª – Camisa de mandante do Blyth Spartans-ING (1993/94)

45ª – Camisa de mandante do Milan-ITA (1989/90)

44ª – Camisa de mandante do PSG-FRA (1993/94)

43ª – Camisa de mandante do Newport County-GAL (2004/05)

42ª – Camisa de mandante do Barcelona-ESP (1982/89)

41ª – Camisa de mandante do Colorado Caribou-EUA (1978)

40ª – Camisa de mandante da Fiorentina-ITA (1992/93)

39ª – Camisa do Madureira (2013)

38ª – Camisa de mandante do Tampico Madero-MEX (1980/82)

37ª – Camisa de mandante da Bélgica (1984)

36ª – Camisa de mandante do Tampa Bay Rowdies-EUA (1978/81)

35ª – Camisa de visitante da Atalanta-ITA (1991/93)

34ª – Camisa de mandante da França (1982)

33ª – Camisa de mandante da União Soviética (1970)

32ª – Camisa de mandante do New York Cosmos-EUA (1979)

31ª – Camisa de mandante da seleção brasileira (1985/86)

30ª – Camisa de mandante do Grêmio (1989/90)

29ª – Camisa de mandante da Roma-ITA (1981/82)

28ª – Camisa de mandante da Nigéria (1994)

27ª – Camisa de mandante do Nagoya Grampus Eight-JAP (1994/95)

26ª – Camisa de mandante do Olympique de Marselha-FRA (1971/72)

25ª – Camisa de mandante da Argentina (1986)

24ª – Camisa de mandante do Corinthians (1982/83)

23ª – Camisa de visitante da Fiorentina-ITA (1996/97)

22ª – Camisa de visitante da França (2011/12)

21ª – Camisa de mandante da Juventus (1983/84)

20ª – Camisa de mandante do Stockport County-ING (1981/82)

19ª – Camisa de visitante do Manchester City-ING (1988/90)

18ª – Camisa de visitante do País de Gales (1980/83)

17ª – Camisa de mandante do Verdy Kawasaki-JAP (1993/94)

16ª – Camisa de visitante da Colômbia (1990)

15ª – Camisa de visitante da Atalanta-ITA (1990/91)

14ª – Camisa de mandante do América-MEX (1994/96)

13ª – Camisa de mandante da Sampdoria-ITA (1991/92)

12ª – Camisa de mandante do Tottenham-ING (1985/87)

11ª – Camisa de mandante do México (1998)

10ª – Camisa de mandante do Ascoli-ITA (1981/82)

9ª – Camisa de mandante do Bastia-FRA (1978/79)

8ª – Camisa de mandante do Napoli-ITA (1990/91)

7ª – Camisa de mandante do Saint-Étienne-FRA (1980/81)

6ª – Camisa de mandante da França (1984)

5ª – Terceira camisa da Inglaterra (1990)

4ª – Camisa de mandante da Lazio-ITA (1982/83)

3ª – Camisa de mandante da Holanda (1976)

2ª – Camisa de mandante do Boca Juniors-ARG (1981)

1ª – Camisa de mandante da Dinamarca (1986)

(com Gazeta Press)