Quando e onde serão os clássicos do Paulistão 2018

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta sexta-feira a tabela do Campeonato Paulista de 2018. Os clássicos já tem data e local definidos.

O regulamento é o mesmo de 2017. Dezesseis times divididos em quatro grupos, com os dois melhores de cada chave avançando às quartas. Os dois piores clubes do torneio, independentemente do grupo, serão rebaixados.

Veja abaixo quando e onde serão os clássicos do Paulistão:

28/01 – Corinthians x São Paulo (Corinthians mandante) – 4ª rodada (domingo)

04/02 – Palmeiras x Santos (Palmeiras mandante) – 5ª rodada (domingo)

18/02 – São Paulo x Santos (São Paulo mandante) – 8ª rodada (domingo)

25/02 – Corinthians x Palmeiras (Corinthians mandante) – 9ª rodada (domingo)

04/03 – Santos x Corinthians (Santos mandante) – 10ª rodada (domingo)

07/03 – Palmeiras x São Paulo (Palmeiras mandante) – 11ª rodada (quarta-feira)

*As partidas ainda podem sofrer alterações de domingo para sábado ou de quarta para quinta-feira.

(com Gazeta Press)