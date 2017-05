Qual clube brasileiro tem o melhor desempenho contra europeus?

Qual grande clube brasileiro com o melhor desempenho contra times da Europa? Quem jogou mais vezes? Quem marcou mais gols? PLACAR fez um levantamento de todos os jogos dos 12 maiores clubes brasileiros contra clubes europeus (sem contar seleções e combinados) para responder a essas perguntas.

Vocês sabia que o Cruzeiro jogou a partida do centenário do Celtic, na Escócia? Que o Botafogo conquistou o Troféu Teresa Herrera, contra a Juventus, usando a camisa do Deportivo La Coruña? Algumas curiosidades sobre os times brasileiros, a lista de jogos contra clubes europeus e algumas estatísticas (em ordem alfabética):

No hino do Atlético-MG, há uma referência sobre ser campeão do gelo. Trata-se de uma referência ao tour europeu que o time fez em 1950. Contra clubes, foram nove jogos, com seis vitórias, um empate e duas derrotas. Anos depois, o empate em 2 x 2 com o Milan, no Mineirão, em 1997, marcou a despedida de Toninho Cerezo.

Quem Lembra? Em 1997 Jogo de despedida de Toninho Cerezo no Atlético-MG em Jogo contra o Milan pela Copa Centenário. pic.twitter.com/fPG4aBnPDM — Memórias Do Futebol (@MemoriasFutebol) December 24, 2016

O Botafogo é uma das equipes brasileiras que mais jogou contra europeus. Na década de 50 e depois com Garrincha, o time fez diversas partidas no velho continente, como três jogos contra o Real Madrid, com três empates. No entanto, um outro empate ficou marcado na história do clube. Em 1996, na final do Troféu Teresa Herrera, ainda com Túlio Maravilha, o Botafogo usou a camisa do Deportivo La Coruña para enfrentar a Juventus – os uniformes eram quase idênticos e não havia peças reservas. O jogo terminou em 4 x 4 e título botafoguense nos pênaltis. Naquele ano, a Juventus seria campeã mundial.

O bicampeão mundial Corinthians tem resultados muito bons contra clubes da Europa. Melhor brasileiro contra clubes com duas ou mais Liga dos Campeões, o Corinthians começou cedo a enfrentar clubes da Europa. Em 1914, durante tour do Torino pelo Brasil, o clube fez dois jogos contra os italianos. Contra o Barcelona, por exemplo, o clube tem quatro jogos e quatro vitórias. Contra o Real Madrid, são dois empates, sendo o segundo no primeiro Mundial de Clubes organizado pela Fifa.

Clube que disputou dois Mundiais de Clubes, o Cruzeiro participou também de partidas importantes na história de outros clubes, como o Centenário do Celtic, da Escócia, em 1988. O clube é um dos que menos tem jogos contra europeus, mas disputou algumas partidas neste século com seu time B.

Campeão mundial de 1981 com elenco cheio de estrelas, o Flamengo é a segunda equipe desta lista com mais jogos contra clubes da Europa. Contra o Barcelona, por exemplo, são quatro jogos, com três vitórias para o Flamengo. Contra o Real Madrid, são dois jogos e duas vitórias.

Primeiro clube grande do Brasil a enfrentar um europeu na história, o Fluminense tem resultados como a vitória de 2 x 0 sobre o Real Madrid na final do Troféu Teresa Herrera de 1985. Um ano depois, no Torneio La Linea, o Real devolveu o placar. Nos últimos 25 anos, no entanto, a única vitória do clube foi contra o Marítimo, de Portugal, em 1998.

Dos 12 maiores do Brasil, o Grêmio é o que tem melhor retrospecto contra clubes europeus. Campeão mundial de 1983, o time venceu o Barcelona na única vez em que o enfrentou. Contra o Ajax, o bicampeonato mundial só não veio por que perdeu nos pênaltis – no tempo normal os brasileiros nunca foram derrotados em quatro jogos contra os holandeses.

Campeão mundial de 2006, contra o Barcelona, o Internacional é o clube que menos vezes jogou contra europeus e o que menos perdeu. Venceu Stuttgart e Inter de Milão na conquista da Copa Dubai e no começo dos anos 1980, no período de transferência de Falcão para a Roma, fez dois amistosos com dois empates contra o time italiano.

O Palmeiras tem resultados de peso contra europeus. Nunca perdeu para o Barcelona (duas vitórias e um empate), leva vantagem contra o Real Madrid (duas vitórias e uma derrota) e ainda tem a goleada de 6 x 1 sobre o Borussia Dortmund, com o time de 1996. Dentre os resultados históricos, tem o título da Copa Rio de 1951, diante da Juventus.

Bicampeão contra Milan e Benfica nos anos 1960, o Santos é clube de fora do Rio de Janeiro com mais partidas contra europeus. Nos jogos recentes, o clube venceu o Real Madrid na despedida de Giovanni e, em seu último jogo contra um europeu, empatou com o Benfica nos 100 anos da Vila Belmiro.

O São Paulo é o segundo clube com melhor desempenho contra os maiores vencedores da Liga dos Campeões, mas é o primeiro em mundiais no Brasil, com três conquistas. Contra o Real Madrid são seis jogos, com quatro vitórias e dois empates.

O Vasco é o brasileiro com mais jogos contra adversários europeus. E tem goleadas de peso como o 7 a 2 sobre o Barcelona em 1957. Naquele ano, o clube ainda derrotou o Real Madrid e conquistou o Torneio Internacional de Paris. No Mundial de Clubes de 2000, venceu o Manchester United por 3 a 1 na primeira fase, com show da dupla Edmundo e Romário.

OS TOPS

Melhor média

1° – Grêmio (66,7%)

2° – Fluminense (65,7%)

3° – Corinthians (64,7%)

4° – São Paulo (62,8%)

5° – Palmeiras (62,5%)

6° – Cruzeiro (61,2%)

7° – Atlético-MG (58,8%)

8° – Internacional (58,6%)

9° – Botafogo (57,7%)

9° – Santos (57,7%)

11° – Flamengo (56,8%)

12° – Vasco (54,9%)

Time que mais jogou

1° – Vasco (237)

2° – Flamengo (218)

3° – Santos (189)

4° – Botafogo (164)

5° – Fluminense (143)

Time que mais venceu

1° – Santos (114)

1° – Vasco (114)

3° – Flamengo (108)

4° – Fluminense (84)

5° – Botafogo (82)

Time que menos perdeu

1° – Internacional (13)

2° – Grêmio (14)

3° – Cruzeiro (19)

3° – Corinthians (19)

5° – Palmeiras (22)

5° – São Paulo (22)

Melhor média de gols marcados

1° – Santos (2,60)

2° – Fluminense (2,31)

3° – Grêmio (2,27)

4° – Cruzeiro (2,10)

5° – Corinthians (2,05)

Mais gols marcados

1° – Santos (491)

2° – Vasco (460)

3° – Flamengo (442)

4° – Fluminense (330)

5° – Botafogo (327)

Melhor média de gols sofridos

1° – Internacional (1,08)

2° – São Paulo (1,15)

3° – Grêmio (1,2)

4° – Palmeiras (1,23)

5° – Corinthians (1,24)

Menos gols sofridos

1° – Internacional (71)

2° – Cruzeiro (97)

3° – Corinthians (104)

4° – Grêmio (108)

5° – São Paulo (109)

Primeiros a jogarem (ano do primeiro jogo)

1° – Fluminense (1908)

2° – Corinthians (1914)

3° – Vasco (1928)

4° – Atlético-MG (1929)

4° – Palmeiras (1929)

Os que mais jogaram neste século

1° – Cruzeiro (9)

2° – Internacional (7)

3° – Corinthians (6)

3° – São Paulo (6)

5° – Botafogo (5)

Time com maior variação de adversários da Europa*

1° – Flamengo (134)

2° – Vasco (111)

3° – Botafogo (110)

4° – Fluminense (108)

5 ° – Santos (102)

Time que mais países jogou contra adversários da Europa

1° – Flamengo (32)

2° – Vasco (31)

2° – Botafogo (31)

4° – Santos (28)

4° – São Paulo (22)

4° – Grêmio (22)

4° – Fluminense (22)

*Apesar de fazer parte da Uefa, clubes de Israel e Cazaquistão não foram considerados europeus no levantamento

**Fonte: listas de jogos fornecidas pelos e clubes e historiadores