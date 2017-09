Pulou o muro: por que Hernanes visitou o Palmeiras?

Uma foto do volante Hernanes visitando o CT do Palmeiras nesta quinta-feira circulou nas redes sociais, especialmente de palmeirenses e são-paulinos desconfiados. Qual seria o motivo para a visita do jogador do São Paulo, que tem o CT vizinho ao do rival?

Hernanes tá querendo jogar a série A ano que vem ! pic.twitter.com/8y3D2FKpAe — CAMPEONÍSSIMO (@_torcidaverde) September 21, 2017

Hernanes vai até academia de futebol profissional do Palmeiras entregar Currículum. hahahahaha pic.twitter.com/IaO2zPlltd — PALESTRA MINHA VIDA (@PALESTRA1MINHA) September 21, 2017

Hernanes foi doar um mundial pro Palmeiras, ctz pic.twitter.com/3CfeE3AsWn — FUTBOLEIRAS 🇾🇪 (@FUTB0LEIRAS) September 21, 2017

Em entrevista coletiva concedida após o episódio, o volante palmeirense Jean explicou o motivo da visita do seu ex-companheiro de São Paulo. “Veio deixar um presente que ele falou que ia me entregar nessa semana, nada mais além disso”, disse brincando, antes de revelar o real motivo da visita. “A gente trocou de camisa no jogo e ele vai presentear um amigo, então pediu para eu fazer uma dedicatória”.