PSG x Olimpyque: dez torcedores são presos ao confrontar polícia

Pouco antes de começar o clássico francês contra o Paris Saint-Germain, os torcedores do Olympique de Marselha causaram grande confusão nos arredores do estádio Velódrome, em Marselha, e entraram em confronto com a polícia. De acordo com informações da agência France-Presse (AFP), dez torcedores foram presos e quatro saíram feridos das investidas contra os oficiais franceses. A torcida do Paris Saint-Germain foi proibida de presenciar a partida como forma de prevenção para maiores confusões.

Pedras, garrafas e demais artefatos foram atirados contra um batalhão de policiais, que faziam a segurança do entorno da arena. Se protegendo com escudos, os policiais responderam com bombas de gás lacrimogênio e um canhão que jorrava um jato forte de água.

A rivalidade entre as equipes já rendeu algumas histórias violentas de confrontos entre os torcedores de ambos os times. Em 2010, o Ministério do Interior da França decidiu banir a presença de torcedores visitantes do clássico entre Olympique de Marselha e Paris Saint-Germain após a morte de um torcedor.