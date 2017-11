PSG vence o Monaco e abre nove pontos na liderança do Francês

O Paris Saint-Germain se consolida cada vez mais na liderança do Campeonato Francês. Pela 14ª rodada da competição, o time fez 2 a 1 no Monaco, fora de casa, na tarde deste domingo. Cavani e Neymar fizeram os gols, um em cada tempo. João Moutinho descontou. Com o triunfo, os líderes do torneio aumentaram a folga na ponta, chegando a 38 pontos, nove a mais do que o Lyon, vice-líder. O time do Principado, com 29, está em terceiro lugar após o revés em casa.

Na próxima rodada, no meio de semana, o PSG recebe o Troyes, na quarta-feira. No mesmo dia, o Monaco visita o Nantes, que faz boa campanha e ocupa o quinto lugar na competição.

O jogo – Logo aos 2 minutos, Neymar deixou Mbappé em ótima situação para marcar, mas o jovem francês acabou errando a finalização. Seis minutos depois, nova chegada, e desta vez foi Draxler quem perdeu boa chance. Aos 18, não teve jeito. Draxler levou até a linha de fundo e cruzou para Cavani. O artilheiro uruguaio, como de costume, não desperdiçou, com leve toque no alto, superando Subasic: 1 a 0.

Depois de uma segunda metade de etapa inicial mais lenta, o PSG quase fez o segundo aos 42 minutos, quando Draxler tentou novamente, mas o goleiro do Monaco evitou com bela defesa, mantendo a vantagem mínima para os visitantes.

No segundo tempo, os comandados de Unai Emery mantiveram-se no ataque. Aos 2 minutos, Neymar carimbou a trave. Quatro minutos depois, o brasileiro sofreu pênalti, que ele mesmo bateu, com calma, para ampliar o placar: 2 a 0.

Mbappé teve nova chance clara aos 24, mas novamente pecou no arremate, perdendo oportunidade de marcar no ex-clube, que defendeu até agosto. Três minutos depois, incrivelmente, novo desperdício do camisa 29, cara a cara com Subasic. Aos 29 minutos, Cavani cruzou, a bola desviou no brasileiro Jemerson e carimbou a trave.

No minuto seguinte, o uruguaio tirou do goleiro, mas seu chute saiu por pouco. Com o jogo dominado e perdendo oportunidades, o PSG viu o Monaco diminuir aos 35, com João Moutinho, em cobrança de falta desviada em Mbappé.

Com o gol monegasco, os donos da casa se animaram, vendo as chances de reação aumentarem. Aos 40 minutos, Falcao arriscou da entrada da área, mas Aréola defendeu. Depois disso, os mandantes não levaram perigo e saíram com o revés.

(com Gazeta Press)