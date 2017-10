Primeira Liga: Nos pênaltis, Londrina é campeão

Dono da melhor campanha, o Londrina conquistou a Primeira Liga de forma invicta nesta quarta-feira, no Estádio do Café, após vencer o Atlético-MG por 4 a 2 nos pênaltis, com duas defesas do goleiro César, após empate em 0 a 0 no tempo normal.

O Atlético-MG teve mais posse de bola na primeira etapa, mas o Londrina finalizou o dobro de vezes, sem marcar. No segundo tempo, o jogo seguiu equilibrado, mas também não teve gols, apesar de boas chances para ambos lados.

Com o empate, o título foi decidido nos pênaltis. O Londrina começou cobrando e converteu as três primeiras. O Atlético-MG acertou duas, mas viu César defender sua terceira cobrança, em pênalti de Clayton, que havia entrado na segunda etapa. O time da casa converteu a quarta cobrança e foi campeão com nova defesa de César, que parou o chute de Rafael Moura.

Esse é o primeiro título do Londrina desde o Campeonato Paranaense de 2014, também conquistado pelo treinador Claudio Tencati, na equipe há seis anos. Foi também o primeiro título regional da equipe, que tem no currículo uma conquista nacional, a série B de 1980.

Campanha do Londrina

Primeira fase

25/01 – Figueirense 0 x 1 Londrina

31/01 – Avaí 0 x 1 Londrina

21/02 – Londrina 2 x 1 Paraná

Quartas de final

30/08 – Londrina 2 x 0 Fluminense

Semifinal

03/09 – Londrina (3) 2 x 2 (1) Cruzeiro

Final

05/10 – Londrina (4) 0 x 0 (2) Atlético-MG