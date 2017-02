Primeira Liga: Inter, Flamengo, Cruzeiro e Londrina classificados

Dezesseis equipes divididas em quatro grupos disputando oito vagas para as quartas de final da Primeira Liga. Até o momento, quatro dessas vagas foram preenchidas por Internacional, Flamengo, Cruzeiro e Londrina.

Por falta de datas no calendário brasileiro, a Primeira Liga vem acontecendo de forma irregular, com grupos com um clube tendo feito os três jogos, enquanto outro tem apenas um.

É o caso do Flamengo, já classificado em primeiro no grupo B, com sete pontos. A chave ainda tem América-MG e Ceará, ambos com dois jogos, com um e dois pontos, respectivamente, e o Grêmio em último, com apenas um jogo e zero ponto.

No grupo D, o mesmo “problema” do grupo B acontece. O Londrina já fez todos os jogos e, com três vitórias, já está classificado em primeiro na chave. Paraná e Avaí têm dois jogos, mas o primeiro clube tem três pontos e o segundo nenhum. Já o Figueirense, também sem pontos, tem apenas um jogo no torneio.

No grupo A, mais regular, com dois jogos para cada time, o Internacional já está classificado, enquanto Fluminense e Brasil de Pelotas decidem a segunda vaga na última rodada.

Já no grupo C, na mesma situação do A em jogos, o Cruzeiro já está classificado, com duas vitórias em dois jogos. Atlético-MG, Chapecoense e Joinville decidem a segunda vaga na última rodada. O Atlético-MG tem três pontos, enquanto os rivais têm um.