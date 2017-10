Presidente do Tottenham diz que Kane vale mais que Neymar

O atacante inglês Harry Kane, destaque do Tottenham há algumas temporadas, é desejado por gigantes da Europa, como o Real Madrid – adversário do clube de Londres em duelo da primeira fase da Liga dos Campeões nesta terça-feira, às 16h45 (de Brasília), na Espanha. O Tottenham, no entanto, promete fazer jogo duro para negociar seu principal jogador. Segundo Daniel Levy, presidente do clube, Kane vale mais do que Neymar, o jogador mais caro de todos os tempos.

Em entrevista ao jornal britânico The Times desta terça, Levy disse que Kane não deixará o clube por menos de 200 milhões de libras (equivalente a 839 milhões de reais), valor pago pelo Paris Saint-Germain para tirar Neymar do Barcelona nesta temporada. Kane, de 24 anos, tem contrato até julho de 2022 e recebe 100.000 libras (419.000 reais) por semana. O clube, porém, deve valorizá-lo ainda mais para se proteger das investidas.

O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, afirmou nesta segunda-feira que Harry Kane é um “jogador completo”, aumentando os rumores sobre uma possível transferência. O técnico argentino do Tottenham, Mauricio Pochettino, despistou. “Kane está feliz aqui, o futuro ninguém sabe. É preciso aproveitar o presente.”

Outra estrela jovem do Tottenham e da seleção inglesa, o meia-atacante Dele Alli, também tem propostas de gigantes como o Barcelona.