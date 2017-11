Presidente do Olympiacos e mais 27 são condenados na Grécia

O presidente do clube grego Olympiacos, Vangelis Marinakis, e outras 27 pessoas, incluindo dirigentes de mais clubes da primeira divisão local, jogadores e árbitros, foram condenados pela justiça da Grécia por envolvimento em um escândalo de combinação de resultados.

Os presidentes dos clubes Atromitos, Yorgos Spanos, e Levadiakos, Yannis Kobotis, também serão processados, segundo decisão do Tribunal de Apelações de Atenas, noticiada nesta quarta-feira pela imprensa local. Na lista também estão o ex-técnico do Veria e atual comandante do Standard de Liège, da Bélgica, Ricardo Sá Pinto, antigo atacante da seleção portuguesa. Apesar disso, os juízes que avaliam o caso rejeitaram acusações apresentadas pelo Ministério Público, de fraude e extorsão para todos os implicados.

O presidente do Olympiacos havia sido apontado pela promotoria como um dos mentores de um ataque à bomba contra uma padaria, propriedade de um árbitro. O tribunal descartou condenação por esse caso. A investigação durou mais de dois anos, tendo chegado a proibir Marinakis de se envolver com qualquer atividade ligada ao esporte, decisão não acatada pelo dirigente.

De acordo com os regulamentos esportivos da Grécia, se o presidente tiver a condenação confirmada, o Olympiacos, campeão nacional nas últimas sete temporadas, corre risco de sofrer um inédito rebaixamento para a segunda divisão.